الامارات | العين ينجو من فخ شرودر ويتأهل لمواجهة اتحاد كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحق فريق العين بركب المتأهلين للدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم رغم خسارته أمس على ملعبه في مواجهة ضيفه النصر 1-2، ضمن إياب الدور ربع النهائي من مسابقة المحترفين، مستفيداً من فوزه ذهاباً في استاد آل مكتوم بهدفين نظيفين، ليضرب بذلك موعداً مع اتحاد كلباء.

وتلاعب «الزعيم» بأعصاب جماهيره على مدار اللقاء، إذ لم يكن الطرف الأفضل في المواجهة، كما أن معرفة مدرب الضيوف الهولندي الفريد شرودر الذي سبق أن قاد فريق العين لعبت دوراً في تحجيم مفاتيح اللعب بشكل كبير.

وعلى عكس مجريات اللقاء استطاع الضيوف تسجيل الأسبقية بواسطة البديل اسحاق تشيكانا (41).

وساد الحذر الشوط الثاني من اللقاء، إذ انحصرت الكرة في وسط الملعب لفترات طويلة، لكن مع مرور الوقت تخلى الطرفان عن مناطقهما الدفاعية وانخرطا في تبادل الهجمات.

وفي ظل تقدم النصر بهدف بدأ القلق يتسرب لأصحاب الأرض، ما استدعى من مدربهم الأرجنتيني هيرنان كريسبو إجراء تبديلين هجوميين بدخول سفيان رحيمي وماتياس بالاسيوس، أملاً في حسم اللقاء.

ونجح العين في تسجيل هدف التعادل (88) بواسطة لاعبه اليخاندرو كاكو، لكن النصر عاد وتقدم بالهدف الثاني (2+90) بواسطة البديل راشد عمر، ليحبس بذلك أنفاس جماهير الأرض مجدداً، لكن في الدقائق اللاحقة فرض أصحاب الأرض سيطرتهم وسيروا اللقاء إلى بر الأمان.

مواجهات نصف النهائي:

الوحدة x الوصل.

اتحاد كلباء x العين.