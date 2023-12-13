الامارات | «ريبلس رومانس» و«غولد سبير» يمثلان «غودولفين» في تحدي «كمبتون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض جوادا فريق «غودولفين» «ريبلس رومانس» و«غولد سبير» تحدي العودة والمنافسة على الأرضيات الاصطناعية، حين ينشدان اليوم لقب سباق «وايلد فادور ستيكس» المخصص لخيول فئة «القوائم»، ويجري لمسافة 2400 متر على مضمار «كمبتون» البريطاني العريق.

كلا الجوادين المنتسبين للفحل «دباوي» يشرف على تدريبهما شارلي آبلبي، وسبق لهما المشاركة على الأرضيات الاصطناعية، بعدما حقق «ريبلس رومانس» البالغ من العمر خمس سنوات في مسيرته انتصارين على هذه النوعية من الأرضيات.

ومضى «ريبلس رومانس» لتحقيق انتصارات رفيعة المستوى بعدما سجل ثلاثة انتصارات في الموسم الماضي في سباقات بالفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وتوجه بفوز حاسم في سباق «بريدز كب تيرف» الأميركي الشهير.

بدوره، يدشن جواد الأربع سنوات «غولد سبير» من بوابة «وايلد فادور ستيكس» عودته إلى عالم السباقات، بعد غياب زاد على 600 يوم منذ أن حل ثالثاً بفارق ضئيل في سباق «كلاسيك ترايل» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» على مضمار «ساندون بارك» البريطاني في أبريل من عام 2022.