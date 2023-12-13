ناقد سعودي: نفاذ تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عادل الماس الناقد الرياضي السعودي أن تذاكر مباراة النادي الأهلي وفريق اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية قد نفذت من الأسواق منذ طرحها من أيام.

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وقال عادل الماس الناقد الرياضي السعودي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق اتحاد جدة قدم مباراة كبيرة أمام أوكلاند سيتي في ضربة البداية في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية واستحق الفوز والتأهل إلى الدور التالي في مونديال الأندية ".

وتابع :"من وجهة نظري أن مباراة الأهلي واتحاد جدة ستكون خارج التوقعات وأتمنى أن تظهر بشكل مشرف للكرة المصرية ".