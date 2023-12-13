الزمالك يجهز محمود الونش بمباراة ودية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك سوف يجهز محمود الونش مدافع الفريق العائد من إصابة الرباط الصليبي، بخوض مباراة ودية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك سوف يخوض مباراة ودية عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري، من أجل تجهيز المدافع ومنحه حساسية المباريات قبل خوضه أي مباراة رسمية".



في سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأجيل عودة المدافع محمود حمدي الونش في الظهور خلال المباريات المقبلة، وذلك لتجهيزه من الناحية الفنية بشكل أكبر.

ولن يكون الونش متواجدًا ضمن قائمة مباراة المصري البورسعيدي وإن كان هناك تفكير في تواجده على مقاعد البدلاء دون المشاركة.

ويرى الجهاز الفني للأبيض أن مسألة عودة الونش بعد تعافيه من الإصابة مباشرة قد يضره ويحتاج لمزيد من الوقت ليكون اكثر جاهزية من الناحية الفنية.