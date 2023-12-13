مانشستر يونايتد يخسر من بايرن ميونخ ويودع دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة أمام نظيره بايرن ميونخ بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من عمر المسابقة.

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وسجل هدف الفوز الوحيد للفريق البافاري كينجسيلي كومان في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني من المباراة.



وبهذة النتيجة يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا برصيد 16 نقطة، فيما يتذلل مانشستر يونايتد الترتيب برصيد 4 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد : " أونانا - شو - فاران - مجواير - دالوت - إمرابط - مكتوميناي - برونو فيرنانديز - جارناتشو - أنتوني - هويلاند ".

تشكيل بايرن ميونخ " نوير - مزراوي - أوبيميكانو - كيم - ديفيز - جوريتسكا - كيميتش - موسيالا - كومان - سانيه - كين ".