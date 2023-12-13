ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد نجمه

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي ليفربول بدأ محادثات تمديد عقد مدافعه إبراهيما كوناتي، من أجل تأمينه من إغراءات الأندية الأوروبية الكبرى.

وبحسب ما ذكره موقع «لي 10 سبورت» الفرنسية فإن النجم الدولي الفرنسي هو لاعب رئيسي لدى الفريق الأول ويستعد مانشستر يونايتد لمكافأته على أدائه الرائع.

ويرتبط اللاعب الدولي الفرنسي صاحب الـ 24 عاماً بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2026 ويبقى أن نرى ما إذا كان مستعداً للالتزام بمستقبله على المدى الطويل مع النادي.

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وتجري المناقشات بين الطرفين ويبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانهما التوصل لاتفاق قريباً.

ويعد إبراهيما كوناتي أحد أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي.

ويملك مدافع ليفربول كل الصفات اللازمة للتطور ليصبح لاعباً من الطراز العالمي.

وليس من المستغرب أن يرغب ليفربول في الاحتفاظ باللاعب على المدى الطويل، وكان كوناتي قد قدم أداء رائع مع الريدز منذ انتقاله من لايبزيج بقيمة 40 مليون يورو.

ومن المحتمل أن يكون كوناتي الداعم الأساسي لخط دفاع ليفربول في المستقبل وسيكون من دواعي سرور المشجعين رؤية أن النادي يعمل بجد للاحتفاظ به.