نفاذ تذاكر مباراة الاهلي والاتحاد قبل ديربي كأس العالم للأندية

أكد عادل الماس الناقد الرياضي السعودي نفاذ تذاكر مباراة الاهلي ضد الاتحاد السعودي ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية تجمع بين الاهلي والاتحاد في إطار مواجهات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال عادل الماس في تصريحات عبر برنامج “البريمو”: “فريق اتحاد جدة قدم مباراة كبيرة أمام أوكلاند سيتي في ضربة البداية من بطولة كأس العالم للأندية في السعودية واستحق الفوز والتأهل إلى الدور التالي في المونديال”.

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وتابع: “من وجهة نظري أن مباراة الأهلي واتحاد جدة ستكون خارج التوقعات وأتمنى أن تظهر بشكل مشرف للكرة المصرية”.

ونجح الاتحاد في الفوز على نظيرة أوكلاند سيتي اليوم بثلاثية دون رد في افتتاحية المونديال.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع الاهلي يوم الجمةع المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.