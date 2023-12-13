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“غمزة” حكمة مباراة الاتحاد أمام أوكلاند لـ كورنادو تخطف الأنظار.. شاهد

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إيجور كورنادو - الاتحاد السعودي

إيجور كورنادو - الاتحاد السعودي

 

خطفت الأمريكية توري بينسو، حكمة مباراة فريق الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، الأنظار؛ بعد “غمزتها” المثيرة لـ كورنادو.

والتقطت كاميرات ملعب مباراة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي في افتتاحية كأس العالم للأندية 2023، الحكمة توري وهي تنظر إلى البرازيلي إيجور كورنادو، وقامت بالغمز له.

وتسببت اللقطة في حالة جدل كبير بين الجماهير العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولت غمزة حكمة مباراة الاتحاد ضد أوكلاند لـ كورنادو، بشكل ساخر.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حساباتهم الرسمية فيديو وصور ساخرة على طريقة الحكمة مع لاعب اتحاد جدة.

وتأهل فريق الاتحاد إلى دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره أوكلاند سيتي.

وحقق الاتحاد السعودي الفوز على حساب نظيره أوكلاند سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الثلاثاء، في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وضرب اتحاد جدة، موعدًا مع النادي الاهلي في ربع نهائي مونديال الأندية لعام 2023، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، في المملكة العربية .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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