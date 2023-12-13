تعاقد الاتحاد السعودي مع محمد صلاح.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة

كشف الإعلامي السعودي أحمد علام، تفاصيل جديدة بخصوص مفاوضات نادي اتحاد جدة مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه.

وكان نادي الاتحاد السعودي قدم عرضًا خرافيًا إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تفشل المفاوضات.

وقال علام في تصريحات تليفزيونية: “المفاوضات قد تعود مجددًا بين نادي اتحاد جدة ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي”.

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وشدد على صعوبة ضم نادي اتحاد جدة لـ محمد صلاح نجم ليفربول خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار إلى أن مفاوضات الاتحاد مع صلاح لم تكلل بالنجاح خلال الميركاتو الصيفي الماضي بسبب ضيق الوقت.

وأوضح: “في حال تم فتح باب المفاوضات مع صلاح مجددًا ستكون لضمه إلى صفوف اتحاد جدة السعودي”.

وواصل: “محمد صلاح سيتواجد في الدوري السعودي قريبا، لأنه لاعب مؤثر وله دور كبير مع ليفربول ويقدم مستويات مميزة ونتائج إيجابية”.

واختتم: “مواجهة الاهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية، ستكون من أقوى المباريات العربية وستشهد حضور جماهيري كبير، ونتمنى خروج اللقاء بشكل قوي، ومن يفوز سنكون داعمين له”.