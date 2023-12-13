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راموس ينفرد برقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا

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سيرجيو راموس - إشبيلية

سيرجيو راموس - إشبيلية

حقق الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق إشبيلية، رقمًا تاريخيًا في ، بعد هدفه في مباراة فريقه ضد لانس.

وأحرز سيرجيو راموس، هدفًا في خسارة إشبيلية الإسباني بهدفين مقابل هدف أمام لانس، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وودع فريق إشبيلية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعدما فشل في تحقيق الفوز على لانس.

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وسجل راموس، هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، ليصبح أكثر مدافع تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا.

وطبقًا لـ شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن راموس رفع رصيده من الأهداف إلى 17 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي مدافع آخر في تاريخ المسابقة.

وانفرد راموس برقمه القياسي متفوقًا على الثنائي بيكيه وكارلوس، حيث يمتلك كلًا منهما 16 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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