تعليق صادم من سمير عثمان على “غمزة” حكمة مباراة الاتحاد و أوكلاند.. فيديو

علق الخبير التحكيمي، سمير عثمان، بطريقة مثيرة على لقطة غمزة حكمة مباراة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي للاعب البرازيلي كورنادو.

وأثارت غمزة الحكمة الأمريكية توري بينسو، للاعب البرازيلي إيجور كورنادو، في مباراة فريقه الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، الجدل بين الجماهير التي تناولتها بشكل ساخر.

وقامت الحكمة توري وهي تنظر إلى البرازيلي إيجور كورنادو، بالغمز له، وتسببت اللقطة في حالة جدل كبير بين الجماهير العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وحقق اتحاد جدة الفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل لمواجهة الاهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال سمير عثمان في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”، إن حكمة مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، أثبتت أن شخصية الحكم ليست بالبطاقات.

وأوضح عثمان، أن الحكمة اكتسبت احترام اللاعبين والجماهير، وكانت جميع تحركاتها الفنية ممتازة”.

وأثناء حديثه عن الجانب التحكيمي عرضة القناة فيديو يظهر فيه غمزة الحكمة للاعب، ليعلق بشكل ساخر:”حلوه الصورة دي، أقصد تيشرت الاتحاد حلو”.

واستكمل سمير عثمان ضاحكًا:”ربما تكون عينها قد انطرفت بسبب المطر في ملعب مباراة الاتحاد ضد أوكلاند”.

واختتم:”هذه الحركة، تعكس ثقتها في نفسها”.