أحمد حجازي: مواجهة الأهلي ستكون قوية لكن الاتحاد أكبر نادي في آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب فريق الاتحاد السعودي، إن الفوز في افتتاح كأس العالم للأندية على حساب أوكلاند سيتي هام جدًا بالنسبة للفريق.

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية بعد نهاية مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي، مساء الثلاثاء، أنه الفريق قدم المطلوب منه أداءًا ونتيجة أمام الجماهير الكبيرة التي حضرت لمؤازرة اتحاد جدة.

وعن مواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، أكد أنه لا يوجد مباراة سهلة في بطولة كأس العالم للأندية، والمواجهة القادمة ستكون بين أكبر نادي في آسيا أمام الأهلي أقوى نادي في إفريقيا.

وأختتم حجازي: "المواجهة القادمة عربية وقوية إن شاء الله نفوز ونحقق المكسب".

وأقصى فريق الاتحاد نظيره فريق أوكلاند سيتي، من منافسات كأس العالم للأندية والفوز عليه بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدوري الأول لبطولة مونديال الأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريدة.