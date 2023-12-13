أبرزها الأهلي ضد الاتحاد.. مواعيد مواجهات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



استطاع فريق الاتحاد تحقيق فوزًا كبيرًا على فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي، في افتتاحية منافسات كأس العالم للأندية، والتي تقام في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 12 ديسمبر حتي 22 ديسمبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، في الساعة الثامنة مساءً، على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريدة، والمذاع

كما تقام مباراة آخرى في دور ربع النهائي، بين فريق أوراوا الياباني بطل آسيا، ضد ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، يوم الجمعة في تمام الرابعة والنصف مساءً،

وينتظر فريق فلومينيسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة في دور نصف النهائي، والتي ستقام يوم 18 ديسمبر في تمام الثامنة مساءً.

بينما الفائز من مباراة أوراوا مع ليون، سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل أوروبا، يوم 19 ديسمبر في الثامنة مساءً.

مواعيد مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمذاع عبر شبكة قنوات SSC السعودية.المشفرة.

أوراوا الياباني ضد ليون المكسيكي الساعة 4:30 مساءً، يوم الجمعة 15 ديسمبر.

الأهلي ضد اتحاد جدة، في تمام الساعة 8:00 مساءًا، يوم الجمعة 15 ديسمبر.