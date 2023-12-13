مانشستر يونايتد يودع دوري أبطال أوروبا وبايرن وكوبنهاجن يتأهلان لدور الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

خرج مانشستر يونايتد من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة بهدف وحيد أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل كينجسلي كومان هدف الفوز في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة حاسمة من هاري كين.

فيما استطاع فريق إف سي كوبنهاجن الفوز جالاتا سراي التركي بنتيجة 0/1، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات، ليخطف بطاقة التأهل الثانية رفقة بايرن ميونيخ.

ولحق جالاتا سراي بركب المتأهلين إلى مسابقة الدوري الأوروبي بتحقيق 5 نقاط في المركز الثالث،

فيما ودع مانشستر يونايتد المنافسات الأوروبية بعد تذيله مجموعته برصيد 4 نقاط، مقابل حفاظ بايرن ميونخ على صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة.