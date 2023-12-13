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مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء في مسابقة ، فضلًا عن القنوات الناقلة لها وأكثر من ذلك.

يترقب عشاق كرة القدم مواجهات صعبة وقوية وحاسمة في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، والتي أبرزها في المجموعة السادسة، بين نيوكاسل وميلان، وباريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند.

وإليكم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

لايبزيغج× يونغ بويز، 7:45 مساءً - beIN Sports HD 3.

النجم الأحمر × مانشستر سيتي، 07:45 مساء - beIN Sports HD 2.

أتلتيكو مدريد × لاتسيو، 10:00 مساء - 4 beIN Sports HD.

سيلتك × فينورد روتردام، 10:00 مساء - 6 beIN Sports HD

رويال أنتويرب × ، 10:00 مساء - beIN Sports HD 3.

بورتو × شاختار دونيتسك، 10:00 مساء - 5 beIN Sports HD.

نيوكاسل يونايتد × ميلان، 10:00 مساء - 2 beIN Sports HD.

بروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان، 10:00 مساء- beIN Sports HD 1.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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