يتبقى فريقين.. الأندية المتأهلة إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - استطاع أكثر من فريق حجز مقعده في دور الـ16 ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، التي أوشكت على الانتهاء بمواجهات اليوم الأربعاء.

يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، فيما يلعب الفريق صاحب المركز الثالث فيب الدوري الأوروبي، ويودع صاحب المركز الرابع البطولة نهائيًا.

وتقام قرعة دور الـ16 بعد تحديد جميع المتأهلين، والانتهاء من جميع منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لتنطلق مباريات الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية في البطولة نحو نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض معكم في "جول"

الأندية التي تأهلت إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى.. بايرن ميونخ - كوبنهاجن

المجموعة الثانية.. آرسنال - أيندهوفن

المجموعة الثالثة.. ريال مدريد - نابولي

المجموعة الرابعة.. ريال سوسييداد – إنتر ميلان

المجموعة الخامسة.. أتلتيكو مدريد - لاتسيو

المجموعة السادسة.. بوروسيا دورتموند

المجموعة السابعة.. مانشستر سيتي- لايبزيج

المجموعة الثامنة.. برشلونة