اخبار الرياضه

مانشستر يونايتد يودع "الشامبيونزليج".. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شهدت منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات مباريات نارية من العيار الثقيل، ومفاجآت غير متوقعة، أبرزها وداع مانشستر يونايتد "الشامبيونزليج".

وخسر مانشستر يونايتد على ملعبه أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف دون رد، ويتذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وتأهل بايرين ميونيخ واف سي كوبنهاجن إلى دور الـ16، فيما انتقل جالاطا سراي التركي لمنافسات الدوري الأوروبي.

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

آرسنال ضد ايندهوفن انتهت بنتيجة 1/1.

ضد يونيون برلين انتهت بنتيجة 3/2.

نابولي الإيطالي ضد سبورتنج براجا، انتهت بنتيجة 2/0.

ريال سوسيداد ضد إنتر ميلان، انتهت بنتيجة 0/0.

كوبنهاجن ضد جلطة سراي، انتهت بنتيجة 1/0.

ريد بول سالزبورج ضد بنفيكا، انتهت بنتيجة 0/3.

لانس ضد إشبيلية، انتهت بنتيجة 2/1.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا