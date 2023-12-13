عمر كمال يوقع للأهلي والإعلان عقب السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد أبو علي الناقد الرياضي، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، سوف ينتقل إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والأمر قد يكون محسوم.

إقرأ أيضًا..

وتابع أبو علي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب حسم أمره بالتواجد في الأهلي، والإعلان سوف يكون عقب بطولة السوبر المصري".



موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر 2023، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.



وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد جدة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.