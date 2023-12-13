إعلامي سعودي: من الصعب انتقال صلاح للاتحاد في يناير.. ومن الوارد فتح المفاوضات بعد نهاية الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي السعودي أحمد علام، أن المفاوضات قد تعود مجددًا بين الأندية السعودية مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أنه من الصعب ضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مفاوضات الاتحاد مع صلاح لم تكلل بالنجاح بسبب ضيق الوقت في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن بكل تأكيد ستعود مجددا المفاوضات معه بقوة بعد نهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "هناك منافسة بين الأندية السعودية على ضم العناصر المميزة، لكن المفاوضات تتم عن طريق لجنة الاستقطاب، وان تم فتح المفاوضات مع صلاح مجددا ستكون لضمه لصفوف الاتحاد زجال امضكاكخ سيغير كثيرا من مستوى الاتحاد".

وأكمل: "نادي الاتحاد لازال متمسك بالتعاقد مع محمد صلاح في المستقبل القريب، وهو لاعب مؤثر وله دور كبير مع ليفربول ويقدم مستويات مميزة ونتائج إيجابية، والنادي الانجليزي مؤخرا قام بالاستغناء عن بعض العناصر لكن لازال صلاح هو النجم الأول في الفريق".

وأتم: "مواجهة الأهلي والاتحاد ستكون من أقوى المباريات العربية وستشهد حضور جماهيري كبير، وسوف تشهد ازدحام كبير للغاية في عملية التذاكر، ونتمنى خروج اللقاء بشكل قوي، ومن يفوز سنكون داعمين له".