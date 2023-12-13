شيكابالا ضد محرز وفيرمينو.. الزمالك يواجه اهلي جدة السعودي وديًا

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن المواجهة المرتقبة بين نادي الزمالك بقيادة محمود شيكابالا ونظيره اهلي جدة السعودي، والتي ستقام خلال فترة التوقف الدولي في يناير المقبل.

ويحترف الثنائي البرازيلي روبرت فيرمينو، والجزائري رياض محرز ضمن صفوف فريق اهلي جدة السعودي.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية: “الزمالك سيحصل على 10 مليون جنيه نظير المشاركة في دورة الإمارات الودية المقرر لها الشهر المقبل”.

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وتابع: “الزمالك سيلاقي فرق اهلي جدة، والاتفاق السعوديين والوحدة الإماراتي، خلال فترة التوقف في شهر يناير المقبل”.

وواصل: “نادي الزمالك تلقى عرضا من أحد أندية دوري يلو السعودي للتعاقد مع شيكابالا.

وأردف: “إدارة القلعة البيضاء استقرت على تجديد عقد شيكابالا لمدة موسم واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر، واللاعب رحب بالبقاء بدون شروط لرغبته في البقاء داخل النادي”.

واختتم: “الزمالك صرف مكافآت الفوز في مباريات الكونفدرالية على فرق أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مباراة المصري يوم الخميس في برج العرب”.