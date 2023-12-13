رومارينهو يواجه الاهلي بذكرى سعيدة في كأس العالم للأندية

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية تجمع بين الاهلي ونظيرة فريق الاتحاد السعودي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

نجح الاتحاد السعودي في الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد في افتتاحية كأس العالم للأندية ليضرب موعداً مع الاهلي في ربع نهائي المونديال.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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وسيق والتقى رومارينهو مع الاهلي من قبل في كأس العالم للأندية موسم 2012 عندما كان لاعباً ضمن صفوف فريق كورينثيانز.

وانتهت المباراة الوحيدة التي جمعت بين الاهلي ورومارينهو بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد.

ويأمل اللاعب البرازيلي تكرار فوزه على الاهلي مرة اخرى في هذه النسخة من المونديال المقامة في المملكة العربية السعودية.