مانشستر يونايتد يحقق 4 أرقام سلبية بعد وداع دوري أبطال أوروبا

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أرقامًا سلبية بعد وداع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، عقب حصوله على المركز الأخير في مجموعته.

وودع مانشستر يونايتد بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي، عقب الخسارة من بايرن ميونخ بهدف نظيف، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن مانشستر يونايتد، أصبح أول فريق من الدوري الإنجليزي، يحتل قاع مجموعته مرتين في دوري الأبطال بعدما فعل ذلك في موسم 2005-2006.

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وأوضحت شبكة “أوبتا”، أن اليونايتد بقيادة مدربه إيريك تين هاج، استقبل 15 هدفًا في دوري الأبطال هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف يستقبلها فريق من الدوري الإنجليزي في مرحلة المجموعات على الإطلاق.

وأضافت الشبكة:”خسر اليونايتد 12 من أصل 24 مباراة لعبها في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو نفس العدد الذي خسره في 62 مباراة طوال موسم 2022-23 “.

وأشارت:”تم إقصاء مانشستر يونايتد من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في 3 من مواسمه السبعة في المسابقة منذ اعتزال أليكس فيرجسون، وهو نفس عدد المرات التي تم إقصاؤها في 18 موسمًا تحت قيادة الاسكتلندي”.