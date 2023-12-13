سيد عبد الحفيظ يطيح بـ أمير توفيق من الاهلي ويعود في منصب جديد

كشفت تقارير صحفية عن عودة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي إلى القلعة الحمراء لتولي منصب جديد.

وكان النادي الاهلي قد وجه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن منصبه في النادي، في شهر أغسطس الماضي، فيما تم تعيين خالد بيبو خلفا له.

وأكدت التقارير أن، عبد الحفيظ مرشح للعودة إلى النادي الاهلي مجددًا عن طريق منصب المدير التنفيذي لشركة الكرة.

ويتواجد أمير توفيق حاليًا في منصب القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة، إضافة إلى ملف التعاقدات.

اقرأ أيضا.. تعاقد الاتحاد السعودي مع محمد صلاح.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة

وأشارت إلى أن سيد عبدالحفيظ لم يبدي موافقته بشكل نهائي حتى الآن من قبول العرض الجديد والعودة إلى الاهلي.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وستقام مباراة الاتحاد ضد نظيره الاهلي يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري في ثاني مباريات مونديال الأندية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الملك عبدالله بالمدينة الرياضية.