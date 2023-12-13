الاهلي يرد على طلب سموحة بخصوص عبد القادر

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن موقف النادي الاهلي من رحيل أحمد عبد القادر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد مفاوضات نادي سموحة.

ويرغب نادي سموحة، في الحصول على خدمات أحمد عبد القادر، لاعب النادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة، بعد خروجه من حسابات المدير الفني مارسيل كولر.

وقال الإعلامي محمد فاروق، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “البريمو”، إن الاهلي وافق على طلب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بالحصول على خدمات أحمد عبد القادر، على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

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وأوضح أن الاهلي منح أحمد عبد القادر الضوء الأخضر بالرحيل إلى نادي سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري بعد خروجه من حسابات كولر واستبعاده من قائمة كأس العالم للأندية.

واختتم فاروق، بأن عبد القادر يرغب في المشاركة باستمرار مع فريقه الجديد بعد الرحيل عن النادي الاهلي ويتبقي فقط موافقته على الانتقال إلى سموحة على سبيل الإعارة .

والجدير بالذكر أن الاهلي سيواجه نظيره الاتحاد السعودي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.