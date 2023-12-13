ترشيح 3 مهاجمين للإنضمام للأهلي وكولر يرفض بيع النجم التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



قال الإعلامي محمد شبانة، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رفض عقد أي اجتماعات مع مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم، منعًا لوجود ضغوط قبل السفر إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وأوضح "شبانة"، عبر برنامجه بوكس تو بوكس، المذاع عبر فضائية "اي تي سي"، مساء الثلاثاء، أن مجلس إدارة الأهلي أعطى لكولر واللاعبين فرصة لتصحيح المسار الفترة الحالية على أن يكون التقييم النهائي سيكون مع نهاية ديسمبر الجاري، بعد الانتهاء من المشاركة في مونديال الأندية ثم كأس السوبر المصري.

وأكد أن الأهلي يريد ضم مهاجم جديد في الانتقالات الشتوية القادمة، وهناك بعض المهاجمين المرشحين منهم أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا، بجانب أحمد أوفا لاعب انبي، ومروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي.

وأشار إلى أن كولر مقتنع بمحمد الضوي كريستو، ولا يريد بيعه بشكل نهائي، وطلب إعارته 6 أشهر، خاصة مع تقديم نادي زد عرض لضمه كريستو مقابل 620 ألف دولار بشكل نهائي.

وأضاف أن كولر يريد تكرار ما حدث مع أحمد القندوسي، ومنح كريستو الفرصة للمشاركة في المباريات عن طريق الإعارة وليس البيع، لافتًأ إلى أن سموحة يريد ضم الثنائي أحمد عبدالقادر وكريستو من الأهلي على سبيل الاعارة.