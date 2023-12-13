الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | دبي تستضيف منافسات التزلج على اللوح المؤهلة إلى أولمبياد باريس

0 نشر
دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف منافسات التزلج على اللوح المؤهلة إلى أولمبياد باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت شركة أرادَ المتخصصة في التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع مؤسسة وورلد سكيت، عن عودة نجوم التزلج على اللوح مرة أخرى للتنافس في دولة الإمارات مع مطلع عام 2024.

ومن المقرر أن تقام المنافسات المرتقبة لبطولتي ستريت وبارك العالميتين، في دبي هاربر من 25 فبراير حتى 10 مارس. حيث تبدأ بطولة بارك في 25 فبراير وتنتهي 3 مارس، تليها بطولة ستريت من 3 إلى 10 مارس.

وتُعد استضافة تلك البطولتين البارزتين من أبرز الإنجازات في رياضة التزلج على اللوح في دبي، إحدى أهم المدن في العالم، حيث يحظى الجمهور بمشاهدة أجمل الإبداعات الحركية المُبهرة مع ألمع نجوم هذه وذكريات لا تُنسى مدى الحياة. كما ستكون المنافسات الفرصة الأخيرة لدى الرياضيين للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

يشار إلى أن دبي هاربر، الواجهة البحرية الاستثنائية ذات التصميم الفريد الذي يحاكي أسلوب الحياة الساحلية، سيستضيف المسابقتين التي يشارك فيهما نخبة المواهب من الذكور والإناث القادمين من جميع أنحاء العالم للتنافس على البطولتين.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب النجاح الذي حققته بطولتيّ ستريت وبارك العالميتين، العام الماضي في دولة الإمارات. حيث تم تتويج نخبة الرياضيين في التزلج على اللوح بعد منافسات مُبهرة دارت خلال اسبوعين متعاقبين، ليصبحوا أبطال العالم ويتأهلوا لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا