الامارات | كابوس اتحاد جدة يتأكد في طريق الأهلي المصري.. تفوق كاسح لـ "النمور"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الاتحاد السعودي على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023، ليضرب موعدا من العيار الثقيل مع الأهلي المصري في الدور الثاني من البطولة.

تأكدت المواجهة العربية في طريق "الأحمر" مجدداً لتعيد ذكريات كابوس نسخة اليابان 2005، عندما شارك الفريقان للمرة الأولى في تاريخهما في البطولة، وتفوق اتحاد جدة 1-0 عن طريق نجمه آنذاك محمد نور.

يمتلك الإتي سجل تاريخي ضد العملاق القاهري بتفوق كاسح في جميع مواجهات الفريقين بفوز بطل السعودية في 3 مباريات دون أي فوز أو تعادل لمنافسه.

وفاز الاتحاد في أول مواجهة بين الفريقين في 1995 في بطولة النخبة العربية 1-0، ثم تغلب على الأهلي عقر داره بالقاهرة في كأس السوبر السعودي المصري 3-2 في 2001، قبل أن يكرس العقدة في مونديال الأندية 2005.

ويحصل اتحاد جدة على أفضلية كبيرة إضافية بخوضه اللقاء على ملعبه وأمام جمهوره إلى جانب التعاقدات المدوية التي أبرمها النادي في الصيف الماضي بالتعاقد مع كريم بنزيما ونغولو كانتي وفابينيو إلى جانب وجود إيغور كورنادو ورومارينيو وعودة أحمد حجازي من الإصابة.