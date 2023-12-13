بنزيما يسعى لكسر رقم كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق افتتاحية كأس العالم للأندية 2023، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر بمباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

ويتصدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية، برصيد 7 نقاط، لكن النجم البرتغالي يغيب عن البطولة هذه النسخة.

ونرصد ترتيب هدافي كأس العالم للأندية:

1. كريستيانو رونالدو، برصيد 7 أهداف

2. جاريث بيل، برصيد 6 أهداف

3. لويس سواريز، برصيد 5 أهداف

4. ليونيل ميسي، برصيد 5 أهداف

5. سيزار ديلفادو، برصيد 5 أهداف

6. كريم بنزيما، برصيد 4 أهداف

7. سالم الدوسري، برصيد 4 أهداف

ويسعى كريم بنزيما نجم اتحاد جدة لكسر رقم النجم البرتغالي في قائمة هدافي البطولة، إذ يتبقى له 3 أهداف ليتساوي مع رونالدو.