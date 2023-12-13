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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات الهامة بمختلف الدوريات حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 

جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في


مانشستر سيتي × النجم الأحمر - 7:45 مساءً.

لايبزيج × يانج بويز - 7:45 مساءً.

نيوكاسل يونايتد × ميلان - 10 مساءً.

بروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان - 10 مساءً.

× رويال أنتويرب - 10 مساءً.

بورتو × شاختار دونستيك - 10 مساءً.

أتلتيكو مدريد × لاتسيو - 10 مساءً.

سيلتيك × فينورد - 10 مساءً.


مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

كايا × إنشيون يونايتد - 10 صباحًا.

يوكاهاما مارينوس × شاندونج تايشان - 10 صباحًا.

تشونبوك × بانكوك يونايتد - 12 ظهرًا.

لايون سيتي × كيتشي - 12 ظهرًا.

دوري نجوم قطر

السد × الدحيل - 6:30 مساءً

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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