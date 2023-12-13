برشلونة في مهمة سهلة أمام أنتويرب في دوري الأبطال الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا برشلونة وأنتويرب مساء اليوم الأربعاء فى المباراة التى تجمع الفريقين بعد حسم الفريق الكتالونى تأهله رسميا إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا.

وحسم فريق برشلونة، تأهلة لدور الـ 16 بعد اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بورتو وشاختار، بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما يتذيل أنتويرب في قاع المجموعة بدون رصيد.

واعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة الفريق التى ستخوض مباراة رويال أنتويرب البلجيكي.

قائمة برشلونة أمام أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا، دييجو كوشين.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، جول كوندي، أندريس كريستنسن، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

في خط الوسط: بيدري، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، أليكس جاريدو.

في الهجوم: رافينها، فيران توريس، جواو فيليكس، لامين يامال، آنخل ألاركون، مارك جيويو

و شهدت قائمة الفريق الكتالونى غياب الرباعى روبرت ليفاندوفسكي، رونالد أراوخو، فرينكي دي يونج، وإلكاي جوندوجان.