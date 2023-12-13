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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمام نظيره فريق سيرفينيا زفيزدا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من  بطولة .

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا
 

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت  مصر،والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية .
 


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سرفينا زفيزدا

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports 1HD.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا مثيرا أمام مضيفه لوتون تاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينلورث رود، ضمن الجولة الـ16 من الممتاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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