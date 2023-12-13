تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ولاعبيه، مواجهة مرتقبة امام نظيره فريق اتحاد جدة السعودي في اللقاء الذى يجمعهما بالدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد جدة في كأس العالم للاندية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هانى

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء بعد غد الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.



وتعد مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للاندية بتسختها الحالية هى المرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء بالمونديال.