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تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام دورتموند في دوري أبطال أوربا

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان نظيره بوروسيا دورتموند، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والآخيرة من .

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ودورتموند في دوري أبطال أوربا

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع ان يخوض مدرب باريس سان جيرمان بتشكيل أمام ودورتموند في دوري أبطال أوربا يضم كلا من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: نونو مينديش، سكرينيار، ماركينيوس “أوجارتي”، أشرف حكيمي.

في خط الوسط: ماركو فيراتي، فيتينيا، ايميري.

في الهجوم: ، مبابي، أسينسيو

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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