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لامين يامال يقود هجوم برشلونة بالتشكيل المتوقع أمام أنتويرب في دوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق أمام نظيره أنتويرب مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة .

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

لامين يامال يقود هجوم برشلونة بالتشكيل المتوقع أمام أنتويرب

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا.
في خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - جوليس كوندي - سيرجي روبرتو.

في خط الوسط: فيرمين لوبيز - أوريول روميو - بيدري جونزاليس.

في الهجوم: ألاركون - فيران توريس - لامين يامال.

وكانت مباراة الذهاب بين بلوجرانا وأنتويرب قد انتهت بفوز كتيبة المدرب تشافي بخماسية من دون رد.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 12 نقطة: 4 انتصارات وهزيمة واحدة، فيما يتواجد فريق أنتويرب في المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد.

ويسعى الفريق الكتالوني لتخطى كبوة الخسارة امام جيرونا 4-2، التى جمعتهما على ملعبه بالليجا بتحقيق الفوز الليلة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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