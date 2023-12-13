ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف بوروسيا دورتموند نظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والآخيرة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: كوبيل.

في خط الدفاع: زوله، هوملز، شلوتربيك، رايرسون.

في خط الوسط: نميشا، اوزجان، سابيتزر.

في الهجوم: أديمي، فولكروج، براندت.

ويتواجد بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي سان جيرمان وصفيا برصيد 7 نقاط، ويمتلك نيوكاسل وميلان رصيد 5 نقاط لكل منهما في ترتيب المجموعة.