دوري أبطال أوروبا: نابولي يرافق ريال مدريد إلى ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - نابولي (إيطاليا): لحق نابولي الإيطالي بريال مدريد الاسباني، حامل اللقب 14 مرة الضامن تأهله وصدارة المجموعة الثالثة، إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه براغا البرتغالي 2 0 الثلاثاء في الجولة السادسة الاخيرة.

ورفع نابولي رصيده في المركز الثاني إلى 10 نقاط، متأخرا بفارق 8 نقاط عن ريال الذي اختتم مشواره بالعلامة الكاملة بفوزه على مضيفه أونيون برلين الالماني متذيل الترتيب 3 2، فيما حلّ براغا ثالثاً مع أربع نقاط وسيخوض ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ودخل نابولي اللقاء على ملعبه "دييغو مارادونا" مدركاً أنه يملك قدره بين يديه حيث توجب عليه تجنب الهزيمة أمام براغا بفارق هدفين أو أكثر.

وقد أنجز المهمة بنجاح في الشوط الأول عقب افتتاحه التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما حوّل المدافع التركي سردار ساتشي الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (9).

ولم ينتظر نابولي كثيراً لمضاعفة النتيجة عبر هدافه النيجيري فيكتور أوسميهن (33) غداة نيله لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

أونيون يحتاج معجزة

وعلى الملعب الأولمبي في برلين، احتاج أونيون إلى معجزة لاكمال مسيرته الاوروبية حيث توجب عليه الفوز على ريال بالتزامن مع تغلب نابولي على براغا، إلاّ انه سقط أمام نادي العاصمة الاسبانية.

وعاد كيبا أريسابالاغا لحراسة عرين ريال بعد غيابه لفترة شهر اثر إصابته خلال مباراة الإحماء في المسابقة القارية الام ضد براغا، فيما جلس بديله الأوكراني أندريه لونين على مقاعد البدلاء.

واستفاد كيفن فولاند من الاخطاء الدفاعية لريال ليهز الشباك في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول بعدما فشل المدافع النمسوي دافيد الابا في ابعاد كرة وحولها صوب مرماه، ليتلقفها المهاجم الالماني ويتجاوز ناتشو ويسدد في المرمى.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش أهدر ركلة جزاء لريال قبل دقيقة من هدف السبق احتسبها الحكم بعد لمسة يد على البرتغالي ديوغو لييتي داخل المنطقة، سددها في قلب المرمى وتصدى لها الحارس الدنماركي فريدريك رونوف بقدمه.

وفي الشوط الثاني، أدرك ريال التعادل برأسية خوسيلو بعد تمريرة من البرازيلي رودريغو الذي تلاعب بالدفاع الالماني (61)، ليعود الإسباني ويضيف الثاني بالسيناريو ذاته اثر تمريرة من فران غارسيا (72).