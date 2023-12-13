موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة صعبة امام نظيره فريق المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والمصري، في الدوري الممتاز، مساء غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

و يتم إذاعة مباراة الزمالك والمصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مران الزمالك

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خلال المران الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للمباراة المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها خلال مران اليوم.

وحرص معتمد جمال على إلقاء محاضرة فنية سريعة على اللاعبين داخل أرضية الملعب تم خلالها منح بعض التعليمات الفنية بجانب تكليف البعض بأدوار خططية خاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها غدا الخميس باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.