السولية : شارة قيادة الأهلي في مونديال الأندية تحدٍ كبير

ياسر رشاد - القاهرة - عبر عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تطلعه لتحقيق إنجاز جديد مع الأحمر، خلال المشاركة الحالية بمنافسات كأس العالم للأندية التي انطلقت فعالياتها أمس الثلاثاء.





وأشار لاعب وسط الأهلي خلال تصريحاته على هامش تواجد الأهلي بالسعودية، إلى أن طموح الفريق الأحمر والجمهور بالتأكيد يزيد بشكل كبير، ولكن علينا التفكير أولًا في المواجهة الأولى أمام اتحاد جدة المقرر إقامتها الجمعة المقبل، ومارسيل كولر طالبنا بتحقيق طموحات جماهير الأهلي وأن نسعدهم ونتمنى أن نكون عند حسن الظن.

وواصل: «المواجهة مع اتحاد جدة ستكون قوية، خصوصًا أنه تغير كثيرًا عن السنوات السابقة، بعدما قام بضم لاعبين من أفضل العناصر على مستوى العالم، ونتمنى تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز».

وأضاف : «تقلد شارة قيادة الأهلي في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية تحديدًا يكون عبئًا كبيرًا على أي لاعب، ولكنه شرف كبير في نفس الوقت، ويعطي أي لاعب دفعة للظهور بمستوى قوي».

وأنهى تصريحاته: جمهور الأهلي دائمًا يكون الداعم الأول والمساند للفريق، وتعودنا على تواجدهم معنا في أي مكان بأعداد كبيرة سواء داخل إفريقيا أو في أي مكان بالعالم، وأتمنى إسعادهم بتحقيق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية.