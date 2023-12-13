تشكيل ميلان المتوقع لمباراة نيوكاسل يونايتد في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يحل اي سي ميلان ضيفا على نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء في الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب سانت جيمس بارك.

يحتاج ميلان للفوز مع خسارة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند، لكن في حال تعادل سيحتاج الروسونيري لتسجيل فارق 5 أهداف.

أما بالنسبة لـ نيوكاسل مضطرا للمحافظة على سجله في فارق الأهداف بعدما سجل 5 أهداف وتلقت شباكه خمس آخرين، فيما سجل باريس سان جيرمان 8 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف آخرين، ليكون فارق الأهداف (+1).

المجموعة السادسة تعتبر من أقوى المجموعات في مسابقة دوري أبطال أووربا، والتي تضم باريس سان جيرمان، وميلان، وبوروسيا دورتموند، ونيوكاسل.

يعتلي بوروسيا دورتموند صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراة والتعادل في آخرى، يأتي خلفه باريس سان جيرمان بـ 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة وخسارة 2 آخرين.

أما نيوكاسل يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط بعد تحقيق انتصار وحيد، والتعادل في مباراتين، وخسارة 2 مثلهما، فيما يتذيل ميلان المجموعة بنفس عدد النقاط، بعد الانتصار في مباراة، والخسارة في اثنين، والتعادل في مثلهما.





تشكيل ميلان المتوقع لمباراة نيوكاسل:



في حراسة المرمى: مايك مانيان

في الدفاع: فلورينزي، ثيو هيرنانديز، فيكايو توموري، دافيدي كالابريا

في الوسط: يونس موسى ، رينديرز، روبن لوفتس تشيك

في الهجوم: كريستان بوليسيتش، أوليفيه جيرو، صامويل تشوكويزى



تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام ميلان:



حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

الدفاع: كيران تريبييه، جمال لاسيليس، فابيان شار، فالينتينو ليفرامينتو

الوسط: لونجستف، برونو جيماريش، جيولينتن

الهجوم: ميجل ألميرون، ألكسندر إيزاك، أنتوني جوردن



مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد موعد موقعة دوري أبطال أوروبا:



مباراة ميلان ونيوكاسل تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري خلال قنواتها في منطقة شمال أفريقيا، والشرط الأوسط على قناة Be In Sports 2 .

