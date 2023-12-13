موقعة نيوكاسل وميلان..موعد المباراة في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نيوكاسل يونايتد لمواجهة اي سي ميلان مساء اليوم الأربعاء في الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب سانت جيمس بارك.

ويعول نيوكاسل في مباراته أمام ميلان على سلاح الملعب والجمهور من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط، للصعود إلى الدور المقبل، واضعا أمل في تعثر باريس سان جيرمان سواء بالخسارة أو التعادل.

في حال التعادل سيكون نيوكاسل مضطرا للمحافظة على سجله في فارق الأهداف بعدما سجل 5 أهداف وتلقت شباكه خمس آخرين، فيما سجل باريس سان جيرمان 8 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف آخرين، ليكون فارق الأهداف (+1).

أما ميلان يحتاج للفوز مع خسارة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند، لكن في حال تعادل سيحتاج الروسونيري لتسجيل فارق 5 أهداف.

وتعتبر المجموعة السادسة من أقوى المجموعات في مسابقة دوري أبطال أووربا، والتي تضم باريس سان جيرمان، وميلان، وبوروسيا دورتموند، ونيوكاسل.

يأتي بوروسيا دورتموند في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراة والتعادل في آخرى، خلفه باريس سان جيرمان بـ 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة وخسارة 2 آخرين.

أما نيوكاسل يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط بعد تحقيق انتصار وحيد، والتعادل في مباراتين، وخسارة 2 مثلهما، فيما يتذيل ميلان المجموعة بنفس عدد النقاط، بعد الانتصار في مباراة، والخسارة في اثنين، والتعادل في مثلهما.





موعد مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد:



تنطلق مباراة ميلان ونيوكاسل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري خلال قنواتها في منطقة شمال أفريقيا، والشرط الأوسط على قناة Be In Sports 2 .

