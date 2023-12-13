مدافع الأهلي: الحظ عاندنا المواجهات الماضية ومستوانا لم ينخفض

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مشاركة الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية ، بعد تذبذب المستوى على صعيد نتائج الفريق الأحمر ، المواجهات القليلة الماضية.





وأشار ربيعة خال تصريحاته على هامش تواجد الأهلي بالمملكة العربية السعودية إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، طالب اللاعبين بالتركيز فقط في كأس العالم للأندية، وعدم التفكير في الفترة الماضية، وضرورة تنفيذ تعليماته الفنية من أجل الظهور بمستوى قوي خلال البطولة، خصوصًا بعد حالة عدم التوفيق في المباريات الأخيرة.

وأضاف: «لاعبو الأهلي تعاهدوا على العودة لمستواهم القوي، وكانت هناك جلسة جمعت اللاعبين مؤخرًا من أجل التركيز التام، ونحن فريق واحد ونتحمل المسئولية ونسعى للظهور بمستوى قوي، وأتمنى تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة».

وشدد ربيعة على أنه لم يحدث انخفاض في مستوى الأهلي مطلقًا، لكن هناك حالة من عدم التوفيق في بعض المباريات، وهي أمور تحدث في كرة القدم، متمنيًا أن يكون الحظ حليف اللاعبين خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وأنهى حديثه موجهًا رسالة لجماهير الأهلي، بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق، مؤكدًا أن اللاعبين اعتادوا على وجودهم في المباريات الصعبة، متمنيًا إسعادهم وتحقيق الفوز في مواجهة اتحاد جدة السعودي.