كأس العالم للأندية.. بنزيما في الهجوم بتشكيل اتحاد جدة المتوقع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق اتحاد جدة السعودي ثاني مبارياتة ببطولة كأس العالم للأندية أمام نظيره الاهلي المصري بالمونديال التى يستضيفه المملكة العربية السعودية.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد الاهلي في كأس العالم للاندية

بنزيما يقود الهجوم بتشكيل اتحاد جدة المتوقع الأهلي في المونديال



في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي.

الوسط الدفاعي: نجولو كانتي، فابينيو.

الوسط الهجومي: صالح العمري، عبد الرزاق حمد الله، فيصل الغامدي.

رأس الحربة: كريم بنزيما.

موعد مباراة اتحاد جدة والأهلي في كأس العالم للأندية

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الاتحاد والاهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة مساءً بتوقيت مصر وتذاعد المباراة عبر قناة SSC Sports 1 السعودية.

ويشارك اتحاد جدة في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، فيما تمكن من هزيمة اوكلاند سيتي بثلاثة اهداف في افتتاحية المنوديال، وأصبح الأكثر مشاركة فى البطولة،

ويلتقي اتحاد جدة مع النادي الأهلي بالدور المقبل من البطولة التى يترقبها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فيما تذاع مباريات كاس العالم للأندية عبر شبكة قنوات Ssc السعودية.

