الزمالك يواجه الاهلي السعودي وديًا.. الحقيقة كاملة

شهدت الساعات الماضية تردد أنباء عن مواجهة مرتقبة بين فريقي الزمالك أمام نظيره الاهلي السعودي وديًا أثناء فترة التوقف الدولي خلال شهر يناير المقبل.

ويخوض الزمالك معسكر إعدادي في الإمارات تحت قيادة معتمد جمال وذلك على هامش فترة التوقف الدولي المقرر لها في يناير بسبب كأس أمم أوروبا حيث من المنتظر خوض بعض اللقاءات الودية ضد بعض الأندية العربية الكبرى.

واستقر في ذات الوقت الاهلي السعودي على خوض معسكر خارجي في مدينة دبي الإماراتية، تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله استعدادًا لانطلاق الدور الثاني من دوري روشن.

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وأكد ازم فتوح رئيس الشركة الراعية، لمعسكر نادي الزمالك أن الفريق السعودي المنتظر مواجهة الزمالك خلال معسكر الإمارات هو الاتفاق وليس الاهلي.

ونفى فتوح بشكل قاطع عن مواجهة الزمالك والأهلي في معسكر الإمارات، مؤكدا حسم كافة التفاصيل مع نادي الاتفاق.