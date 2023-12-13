أحمد سليمان يحسم جدل رحيل زيزو عن الزمالك

حسم أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الجدل المثار حول إمكانية رحيل اللاعب أحمد السيد زيزو عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي.

وأكد سليمان في تصريحات تليفزيونية أنه لن يوافق على بيع زيزو مهما كانت الإعراءات المالية حيث أن مصلحة الفريق القاهري هى الاهم.

وأوضح سليمان في تصريحاته بأن زيزو يعتبر واحدًا من أفضل اللاعبين داخل الدوري المصري مؤخرًا مشددًا على أن لن يتعاقد مع لاعبًا إلى الزمالك إلا الذي يمتلك الطموح.

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وتابع” مجلس حسين لبيب تولى اداره النادى منذ شهر ونصف، ولا ننظر لاى مشكله، وإنما ننظر لحلها ممكن يتأخر ولكن الأمور تسير بإحترافيه، وكل الازمات ستنتهى لكن محتاجه وقت”.

يذكر أن زيزو قد تلقي عرضًا من الشباب السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي إلا أن إدارة الأبيض قد رفضت العرض بشكل نهائي.