“ملهمه”.. حلم نجم الاهلي يتحقق في كأس العالم للأندية بسبب محترف الاتحاد السعودي

تتجه أنظار الساحرة المستديرة نحو المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي أمام نظيره نادي الاتحاد السعودي في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وستنطلق مواجهة الاهلي أمام الاتحاد السعودي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر المقبل في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل الاتحاد إلى دور ربع نهائي مونديال الأندية بعد إقصاء فريق أوكلاند سيتي في اللقاء الافتتاحي بثلاثية نظيفة ليصطدم بمواجهة القلعة الحمراء.

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ويبدو أن أحد نجوم المارد الأحمر بصدد تحقيق حلمه خلال مواجهة الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية.

وأعرب في وقت سابق الدولي المالي أليو ديانج نجم وسط النادي الاهلي بأمنيته اللعب أمام الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي السابق والاتحاد السعودي الحالي.

وجدير بالذكر أن ديانج قد اقترب في وقت سابق من ملاقاة مثله الأعلى كانتي على حد وصفه خلال تصريحاته الماضية حينما كان الفرنسي لاعبًا في صفوف نادي تشيلسي ومشاركًا في بطولة كأس العالم للأندية.

وفشل حينها المارد الأحمر في التأهل إلى نهائي البطولة العالمية في نسخة 2021 بعد خروجه على يد بالميراس البرازيلي من دور نصف النهائي.

ويلعب القدر دورًا في تحقيق حلم ديانج بملاقاة معشوقه كانتي ولكن هذه المرة يرتدى خلالها الفرنسي قميص الاتحاد السعودي.

وانضم كانتي إلى صفوف الاتحاد السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر.