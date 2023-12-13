الغندور يعلق على مواجهة الاهلي والاتحاد السعودي.. تصريحات مثيرة

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق على المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الاهلي أمام نظيره نادي الاتحاد السعودي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي فريق الاهلي أمام الاتحاد السعودي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023،يوم الجمعة المقبل 13 ديسمبر المقبل.

وقال خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” رغم زملكاويتي، لكن أرى أن الأهلي أقرب للفوز علي الاتحاد لعدة أسباب، أولها الرغبة القوية للاعبي الأهلي في هذه المباريات عكس الاتحاد اللي لاعبيه يشعرون أنهم أسماء كبيرة وأن الطبيعي الفوز على الأهلي، ثانيا التواجد الجماهيري لجمهور الأهلي لن يقل عن الاتحاد مستضيف البطولة”.

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وتابع في تصريحاته” ك أن ترى أداء الزمالك أمام النصر والشباب في البطولة العربية رغم الأسماء الكبيرة جدًا ورغم ظروف الزمالك الصعبة وغياب لاعبين مؤثرين للإصابة مثل مصطفى شلبي وعبد الشافي لكن النصر لم يستطع الفوز على الزمالك وبعدها أصبح البطل”.

وأضاف” الشباب فاز على الزمالك بضربة جزاء مضحكة وكان مختفي طوال اللقاء وعلينا أن تكون تصريحاتنا منطقية وننتظر لنرى لأن كرة القدم مافيهاش كعوب عالية وواطية وكل مباراة لها ظروفها ودي توقعاتي تفوق الأهلي على الاتحاد في عقر داره”.