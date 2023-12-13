شوبير يوضح موقف الاهلي من رحيل نجمه إلى سموحة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق حقيقة الأنباء المترددة بشأن رحيل أحد لاعبي النادي الاهلي إلى صفوف نادي سموحة السكندري بـ الشتاء المقبل.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الاهلي بالرحيل عن أسوار القلعة الحمراء بعد خروجهم من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني في المباريات الأخيرة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء أن أحمد عبد القادر يعاني من تمزق في العضلة الخلفية حيث بحاجة إلى راحة لفترة تصل نحو 5 أسابيع بعدما أثبتت الأشعة إصابته.

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وأضاف شوبير” محمد كريستو فيعاني من شد في العضلة الخلفية، ويحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل العودة إلى التدريبات الجماعية”.

وافاد” فرج عامر رئيس سموحة أرسل بالفعل عرضًا رسميًا إلى الاهلي لاستعارة أحمد عبد القادر خاصًة بعدما قدم مستوى مميز مع الموج الأزرق في الفترة السابقة”.

وشدد” لا يزال في انتظار رد إدارة الأحمر، كما طلب التعاقد مع الثنائي معتز محمد ومحمد زعلوك لكن تم رفض رحيل الثنائي”.

وأنهى حديثه” الاهلي في الوقت الحالي يضع تركيزه ي الفترة الحالية على المباريات فقط، البداية كأس العالم للأندية،”.