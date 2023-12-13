تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس الاهلي

كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الاهلي عن آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس القلعة الحمراء الذي يرقد في العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وقال طارق قنديل في تصريحات إذاعية أن العامري فاروق لازال في غيبوبة مستمرة، ولم يرفع الأطباء أجهزة التنفس الصناعي التي وضعت له منذ بداية الوعكة.

وشدد قنديل في تصريحاته ” الأمر ليس طبيًا ولكن الأمر كله في كرم الله وفضله، ونطالب كل الجماهير بالدعاء للعامري فاروق من أجل استرداد صحته ويخرج من تلك المحنة سريعًا”.

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وأضاف” نأمل أن يعود لأسرته ومحبيه وللنادي ولنا في أقرب وقت ممكن”.

ويستعد فريق الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السعودي في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل الموافق 12 ديسمبر المقبل.

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.