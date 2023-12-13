تفوق كاسح للنمور.. تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه اتحاد جدة السعودي الأهلي المصري في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً.

والتقى الثنائي في ثلاث مواجهات من قبل، تفوق فيهما اتحاد جدة على الأهلي، إذ جمع اللقاء الأول بينهما في البطولة العربية 1995، حينها حقق الاتحاد الفوز على الأهلي بهدف نظيف.

وكان اللقاء الثاني في السوبر المصري السعودي 2001، وفاز به النمور بنتيجة 3-2، فيما التقى الفريقان للمرة الثالثة في كأس العالم للأندية نسخة 2005، حينها حقق الاتحاد الفوز على الأهلي بهدف نظيف.

وتأهل اتحاد جدة إلى الدور المقبل في كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0.