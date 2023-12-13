موعد مباراة الميلان ضد نيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف نادي نيوكاسل يونايتد نظيره إي سي ميلان، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب سانت جيمس بارك.

وتمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري الأبطال في شمال أفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة beIN SPORTS 2 المباراة مساء اليوم على الهواء مباشرة.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما يحتل ميلان المركز الرابع والأخير برصيد 5 نقاط.

وفي نفس المجموعة، يلاقي باريس سان جيرمان منافسه بوروسيا دورتموند، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.